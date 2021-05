Bo jednocześnie, co zauważają eksperci, branża pożyczkowa odczuła pandemię na własnej skórze. Rynek pożyczek pozabankowych miał w końcu września ub.r. wartość 4,4 mld zł. O tych szacunkach DGP na podstawie danych rzecznika finansowego i jednej z dużych firm obecnych na rynku pożyczkowym pisał 20 kwietnia. Oznacza to, że w ciągu roku skurczył się niemal o połowę. Rok wcześniej wartość pożyczek przekraczała 8 mld zł. Stało się tak za sprawą wprowadzonych w ubiegłym roku regulacji ograniczających wysokość kosztów, jakie mogą pobierać pożyczkodawcy. Przepisy zostały zaproponowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach prac nad jedną z rządowych tarcz antykryzysowych.

Mogło to doprowadzć do powstania luki między możliwościami rynku a potrzebami konsumentów , która motywuje ich do szukania wsparcia finansowego gdzieś indziej. Z tak postawioną tezą zgadza się 46 proc. ankietowanych przez Fundację Rozwoju Rynku Finansowego. To instytucja reprezentująca firmy pożyczkowe.

O tym, że w branży nie jest różowo, mówił też w niedawnym wywiadzie dla „Wprost” Jacek Charkowski, ochrzczony królem lombardów. Przekonywał, że stracił już serce do tego biznesu. – Zatrudniam kilka tysięcy ludzi, płacę podatki tylko w tym kraju, a nie mam od tego państwa żadnej pomocy. Mam za to inspekcje, naloty policji, jestem notorycznie podejrzany, bo prowadzę lombardy – pomstował. Jednocześnie przyznawał, że po 2015 r. otwierał ok. 100 punktów rocznie. Dziś ma ich przeszło 700.

‒ W Polskiej Klasyfikacji Działalności jest PKD 64.92.Z, który jest dedykowany lombardom. Przez wiele miesięcy badaliśmy, jakie PKD mają wpisane podmioty faktycznie działające jako lombardy. Rozbieżności były potężne: od sprzedaży detalicznej przez komisy, kantory i obrót nieruchomościami, a w skrajnych przypadkach funkcjonują pod przykrywką sklepu… mięsnego – wylicza Piotr Palutkiewicz z ZPP. Przyznaje, że początkowo uznał, iż może chodzi o to, że lombardy źle się Polakom kojarzą. Ale tu zaskoczenie przyniosły wyniki badań na potrzeby raportu: te placówki mają w kraju dobrą lub bardzo dobrą opinię. Dlaczego? – Klienci przynoszą przedmiot do lombardu i niemal natychmiast wychodzą z gotówką i przekonaniem o szybkim rozwiązaniu problemu. Mało kto jednak analizuje, ile na tej transakcji stracił i czy zadbano o jego prawa.

Na pytanie, ile jest dziś lombardów, nie ma więc prostej odpowiedzi. Sam wspomniany ich „król” mówi o ok. 25 tys., a autorzy cytowanego raportu widełki rozstawiają jeszcze szerzej ‒ nawet do 40 tys.

Przyznaje to Jacek Barszczewski, dyrektor departamentu komunikacji społecznej w KNF. Tym samym urząd nie nadzoruje ani lombardów, ani instytucji pożyczkowych, będących pozabankowymi dostawcami pożyczek pieniężnych dla konsumentów. ‒ Lombard, jako forma działalności gospodarczej (pożyczkowej), nie jest definiowany prawnie, a jedynie w ramach praktyki rynkowej. Prowadzony przez KNF rejestr nie zawiera rozróżnienia form działalności instytucji pożyczkowych, wynikających z praktyki rynkowej, dlatego nie jest możliwe wskazanie, ile z zarejestrowanych instytucji pożyczkowych działa w formie lombardów – przyznaje i dodaje, że udzielanie kredytów konsumenckich przez podmiot niewpisany do rejestru instytucji pożyczkowych i niebędący kredytodawcą, czyli bankiem, SKOK-iem, instytucją kredytową jest czynem zabronionym, za który grozi do 500 tys. zł grzywny.

‒ Dlatego udzielanie kredytów konsumenckich przez podmioty do tego nieuprawnione powinno być zgłaszane organom powołanym do wykrywania i ścigania przestępstw – uważa Jacek Barszczewski.

Bo dziś, co podkreśla Piotr Palutkiewicz, lombardy często jedynie zachowują pozory formalne, podając warunki spłaty na papierze. ‒ Nasze badania dowodzą, że klient nie dostaje umowy do wglądu przed jej podpisaniem. Nie wie więc, co podpisuje. A np. dochodziło do sytuacji, w których inna była wysokość deklarowanych przez lombard odsetek od zastawu, a inna – wyższa – została wpisana do umowy. Plagą jest też zaniżanie wycen zastawianych przedmiotów, nawet do poziomu 30 proc. ich wartości ‒ podkreśla.