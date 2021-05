Na niepewność, jaką wywołują perturbacje wokół dokończenia zmian w OFE, zwraca ostatnio uwagę Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych. – W Sejmie były już dwa podejścia do tej ustawy. Firmy zaczną przygotowania do wdrożenia tych zapisów, jak będzie podpis prezydenta pod ustawą. Z naszego punktu widzenia ważne jest, by zawrzeć w niej odpowiednio długie vacatio legis – podkreśla Małgorzata Rusewicz z Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. IGTE apeluje, by dać wszystkim zainteresowanych podmiotom czas na przeprowadzenie zmian. Według izby gdyby teraz ustawa była procedowana w pośpiechu, odbędzie się to ze szkodą dla całego procesu i uderzy rykoszetem w inne emerytalne projekty rządowe, jak pracownicze plany kapitałowe. IGTE liczy jednak na to, że reforma nie zostanie zupełnie zarzucona. OFE w takiej formule, jak obecnie, są skazane na wygaszenie. Zamiana ich na IKE zdejmie z giełdy widmo stopniowego wycofywania kapitału, ale też może przyczynić się do spopularyzowania dobrowolnego oszczędzania na emeryturę.