Nieco słabiej na tym tle prezentują się usługi chmurowe. Choć tu wzrost przychodów jest równie znaczny – o 46 proc. do poziomu 4,05 mld dol. – to nie przebił on oczekiwań rynku, który zakładał minimalnie więcej (4,07 mld dol.). Natomiast Google Cloud, choć znów odnotował stratę operacyjną w wysokości 974 mln dol., znacznie poprawił wynik – rok temu było to aż 1,73 mld dol. Prognozuje się jednak, że i tak będzie znacząco w zakresie usług chmurowych odbiegał od wyników Amazona, który ma zaprezentować je dziś. Według analityków konkurent spółki zaliczy miniony kwartał do udanych. Szacuje się, że sprzedaż netto wzrosła między 33 a 40 proc. w porównaniu analogicznym okresem ub. r.