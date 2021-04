Jak zauważa BIG InfoMonitor, za chwilę minie pół roku odkąd lokalne gastronomiczne mogą działać najwyżej z ofertą na wynos.

"Zaległości branży rosną, w 11 miesięcy pandemii od kwietnia (ub.r. - PAP) do lutego podwyższyły się o jedną dziesiątą, do prawie 715 mln zł. 7 na 10 firm określa swoją kondycję finansową jako słabą i złą" - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz Dun & Bradstreet.

Jak wynika z analiz Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej (IGGP) - na które powołuje się BIG InfoMonitor - w minionym roku sektor gastro mógł stracić 30 mld zł.

Prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak przypomniał, że lockdown obowiązywał gastronomię w minionym roku od marca do maja i ponownie od 24 października. Jego zdaniem nic nie wskazuje, żeby w najbliższym czasie miał się skończyć.

"Niektóre lokale prowadzą sprzedaż na wynos, częściowo rekompensując sobie w ten sposób spadek obrotów. Ich trudna sytuacja skłoniła władze do wyjścia z pomysłem czasowego obniżenia podatku VAT na usługi gastronomiczne, a także wprowadzenia na wzór bonów turystycznych bonów żywnościowych. Pojawiają się również zapowiedzi otwarcia ogródków"- powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Grzelczak.

O tę ostatnią możliwość apeluje do rządu Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej. Jej zdaniem otwarcie ogródków pozwoli bezpiecznie wrócić restauracjom do działalności. "Na wolnym powietrzu nie ma czego wietrzyć, a branże zamknięte muszą wrócić do pracy".

Z raportu BIG InfoMonitor wynika również, że trudną sytuację gastronomii potwierdzają statystyki dotyczące wykorzystania pomocy z zakończonej w marcu Tarczy Finansowej 2.0 PFR. "W sytuacji, gdy jednym z warunków otrzymania wsparcia, były przychody niższe o co najmniej 30 proc. sięgnęła po nie grubo ponad połowa firm, wynika z wstępnych informacji" - podano.

Jak pokazują dane Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK, na koniec marca 2020 r., na starcie pandemii, zaległości wobec dostawców i banków miało 9830 firm (aktywnych, zawieszonych i zamkniętych) prowadzących działalność usługową związaną z wyżywieniem. Do końca lutego tego roku liczba ta wzrosła o 342 podmiotów, do 10 172.

Według danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK jeszcze przed lockdownem przeterminowane zadłużenie gastronomii przekraczało 647 mln zł. "I choć w ciągu roku odsetek podmiotów z problemami utrzymał się na poziomie 7,30 proc., to kwota zobowiązań wzrosła o 67,4 mln zł, czyli ponad 10 proc." - poinformowano.

Najbardziej, bo o 22 proc. wzrosły w czasie lockdownu przeterminowane zobowiązania mobilnych punktów gastronomicznych, na koniec lutego br. wyniosły prawie 17 mln zł.

"Największa kwota nieopłaconych zobowiązań spoczywa jednak na restauracjach i stacjonarnych punktach gastronomicznych – ponad 590 mln zł, tu jest też największy odsetek firm, które opóźniają rozliczenia z dostawcami i bankami – 8,1 proc., przy średniej dla całej gospodarki wynoszącej 5,9 proc." - wskazano.

Według danych Dun & Bradstreet w pierwszym kwartale 2021 r. zarejestrowano 1,3 tys. nowych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej, a jednocześnie wykreślono 1,1 tys.

"Oznacza to, że w Polsce w porównaniu do 2020 r. obserwujemy znacznie spowolniony proces przyrostu nowych lokali. Przypomnijmy, mimo pandemii i licznych obostrzeń, w 2020 r. ich liczba wzrosła o 2,2 proc. Na koniec I kwartału 2021 roku liczbę wszystkich zarejestrowanych działalności gastronomicznych szacuje się na blisko 85,7 tys." - podano.

Dodano, że pierwszym kwartale br. zawieszono działalność 630 lokali gastronomicznych, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi wzrost o 10 proc. "Wedle szacunków w całym 2020 roku zawieszono działalność blisko 10 proc. wszystkich lokali gastronomicznych. Z czego trwale zbankrutowało i zostało wykreślonych 341, w zawieszeniu nadal pozostawało 4861, a na rynek w 2020 r. powróciło tylko 1516" - podkreślono.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG; przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.

Minister zdrowia Adam Niedzielski informował w środę, że do 18 kwietnia zostają przedłużone obowiązujące obostrzenia. Zamknięte pozostają m.in. sklepy w galeriach handlowych, obiekty noclegowe, siłownie. Ratauracje, kawiarnie i bary, mogą wydawać jedzenie tylko na wynos.