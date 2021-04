Chodzi o projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy. Ma on dostosować przepisy do najnowszej nowelizacji ustawy o akcyzie. Nowelizacja ta określa m.in. zasady prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji oraz sporządzania protokołów. Przewiduje, że mają one być prowadzone w postaci elektronicznej.

Jak tłumaczy MF w Ocenie Skutków Regulacji załączonej do projektu, regulacje zawarte w rozporządzeniu uelastycznią sposób prowadzenia ewidencji i dokumentacji przez podmioty, które łatwiej będą mogły dostosować się do procesu jej elektronizacji. Zauważono, że w obecnym stanie prawnym przepisy dopuszczają prowadzenie przedmiotowych ewidencji i dokumentacji zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

"Nowe rozporządzenie ułatwi więc prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Ponadto rozporządzenie usprawni kontrolę w podmiotach prowadzących działalność w zakresie podatku akcyzowego" - zaznaczono.

Zgodnie z uzasadnieniem, do końca 2021 r. dopuszczone jest prowadzenie ewidencji i dokumentacji zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Dlatego, tłumaczy resort finansów, projekt nie zawiera wzorów ewidencji podatkowych znaków akcyzy, ksiąg kontroli oraz dokumentacji zawierających informacje o czynnościach produkcyjnych dotyczących alkoholu etylowego, piwa i wyrobów winiarskich (w tym karty gotowania warki, metryczki nastawu, karty kupażu czy wytwarzania wyrobu winiarskiego). Wzory te stanowiły załączniki do rozporządzenia z grudnia 2019 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

MF wyjaśnia, że informacje zawarte dotychczas w tych wzorach ewidencji, ksiąg kontroli oraz pozostałej dokumentacji, zostały określone w projekcie rozporządzenie w postaci zakresu danych. Projekt zawiera również postanowienia związane z zastąpieniem obowiązku prowadzenia ksiąg kontroli obowiązkiem prowadzenia dokumentacji kontroli.

"Pozostałe zmiany w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia odnoszą się do zakresu rejestrowanych danych i mają na celu jeszcze większe dostosowanie ewidencji i innych dokumentacji do rodzaju prowadzonej działalności i uproszczenie prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji przewidzianych dla niektórych rodzajów działalności" - uzasadnia MF.