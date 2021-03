Wartość przemytu i nielegalnej produkcji papierosów w 2020 r. wyniosła 2,7 mld zł. To 900 mln zł mniej niż przed rokiem – wynika z raportu Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG). Tym samym udział szarej strefy w polskim rynku tytoniu obniżył się do 9,4 proc. To spadek o 0,5 pkt proc. w porównaniu do 2019 r. i aż o 9,6 pkt proc. wobec rekordowego pod tym względem 2015 r.