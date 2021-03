Dalsza elektronizacja procesu budowlanego to najistotniejsza, ale nie jedyna zmiana wprowadzana w nowelizacji ustawy. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii dostrzegło również konieczność dostosowania do trudnej sytuacji epidemicznej przepisów, które dotyczą przeprowadzania egzaminów pozwalających uzyskać uprawnienia budowlane. Terminy mają być bardziej elastyczne, a ich ustalaniem zajmą się izby samorządu zawodowego. Krajowe i okręgowe sądy dyscyplinarne izb samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa zyskają możliwość pracy w formie zdalnej. Istotną zmianą będzie również umożliwienie dostępu do akt sprawy nie tylko na miejscu, lecz także elektronicznie. Będzie to możliwe w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej.