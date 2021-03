Prokurator Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie 13 października 2020 r., w dniu zatrzymania, zastosował wobec żołnierza środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych w WIHE. Decyzję tę Adam Z. zaskarżył do sądu. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie zaś 18 grudnia 2020 r. uchylił w całości prokuratorskie postanowienie. Wskazał, że zarzuty w stosunku do oficera są lakoniczne w tak znacznym stopniu, że sąd nawet nie wie, w jaki sposób mógłby analizować prokuratorskie decyzje. Sąd też w uzasadnieniu orzeczenia wskazał, że „mając na uwadze rodzaj zastosowanego środka zapobiegawczego w stosunku do podejrzanego, który zajmuje stanowisko dyrektora WIHE w Warszawie, charakter przestępstwa stanowiącego przedmiot śledztwa i wnioski jawiące się z analizy zgromadzonego materiału dowodowego, z pewnością nie można mówić o oczywistości orzeczenia”. Mówiąc prościej: nic nie jest tak oczywiste, jak nakreśliło to CBA przy wsparciu prorządowych mediów. Co istotne, orzeczenia sądu garnizonowego nie można odczytywać ani jako uznania, że podejrzany nie dopuścił się zarzucanych mu czynów, ani jako przyznania racji służbom. To raczej surowa recenzja działań prokuratury, które dla sądu były niezrozumiałe.