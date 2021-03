Oczywiście. Wielokrotnie publicznie podkreślałam, że obecnie przedsiębiorcy przed podjęciem decyzji o wieloletniej współpracy szukają partnera, który ma bardzo szeroką i różnorodną ofertę. W mojej opinii, oprócz doświadczenia oraz stabilnej pozycji franczyzodawcy, aktualnie kluczowe w takiej współpracy staje się holistyczne podejście do organizacji danej franczyzy. Przedsiębiorcy są różni i mają też różne potrzeby lub motywacje, dla których decydują się na taki model współpracy. Dla części z nich kluczowy będzie, by franczyzodawca oferował system informatyczny, bo samodzielnie nie są w stanie go zaimplementować, dla innych natomiast najbardziej istotna będzie kwestia profesjonalnego marketingu. Część naszych klientów to osoby prowadzące swój sklep samodzielnie, pracujące w nim jednocześnie w roli kierownika, inni zaś to inwestorzy poszukujący pomysłu i dobrego konceptu na zainwestowanie środków. Z oczywistych powodów ich potrzeby będą inne. Nieco inne oczekiwania może mieć z kolei franczyzobiorca posiadający już kilka sklepów. Dlatego tak mocno wierzę w zintegrowany, spójny, całościowy system franczyzowy, i tak też działamy w Delikatesach Centrum.

Czyli w skrócie oferujecie kompleksowy koncept na sklep?

Tak. Nie skupiamy się wyłącznie na jednym, wybranym elemencie oferty franczyzowej np. marketingu, ale na wszystkich, i co więcej wciąż wdrażamy też nowe rozwiązania dla franczyzobiorców związane z zarządzaniem sklepem.

Często powtarzam, że gdybyśmy skupiali się tylko na dostawie produktów do sklepów, to bylibyśmy po prostu hurtownią, w której zamawia się towar. A my jesteśmy franczyzodawcą. Naszą ofertą jest nowoczesny i kompletny koncept sklepu. Kompleksowa oferta to taka, która zapewnia przedsiębiorcy nie tylko zatowarowanie, ale również promocje dla jego konsumentów, nowe technologie, system informatyczny do zarządzania sklepem, wsparcie logistyczne, operacyjne, marketing i całą politykę cenową. W naszym mniemaniu wszystkie te elementy są niezbędne do tego, by z sukcesem prowadzić swój sklep.

Rynek detaliczny i konsument dynamicznie się zmienia. Na jakie rozwiązania i narzędzia może liczyć Wasz franczyzobiorca, by temu sprostać?

Tych rozwiązań jest sporo. Wykorzystujemy je od samego początku naszej współpracy z takim franczyzobiorcą. Dysponujemy mianowicie rozwiązaniem informatycznym opartym o sztuczną inteligencję, które analizuje daną lokalizację pod sklep i określa jej potencjał handlowy. Dzięki temu franczyzobiorca otrzymuje od nas rekomendację, gdzie taki sklep warto otworzyć i dlaczego. Kolejnym przydatnym narzędziem jest CRM z naszym unikalnym program lojalnościowym Delikarta i systemem sprzedażowo-kasowym. Do tego oferujemy dostawy produktów świeżych 6 dni w tygodniu, które są dumą naszych sklepów i stanowią DNA sieci.

Nasi franczyzobiorcy mogą też się stale edukować o rynku i zmieniających się trendach konsumenckich, współpracując z nami. Do ich dyspozycji jest cała oferta Akademii Umiejętności Eurocash. Wszystkie te elementy mają za zadanie wspierać franczyzobiorców w budowaniu sklepu, w którego centrum uwagi jest właśnie konsument.