Szczególnie w ostatnim czasie możliwość załatwienia różnych spraw przez Internet była istotnym udogodnieniem dla przedsiębiorców i właścicieli firm. Z jednej strony ze względów bezpieczeństwa i obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Z drugiej strony załatwiając sprawy zdalnie, robimy to szybciej i sprawniej, a to sprzyja szybszemu powrotowi do aktywności biznesowej sprzed pandemii.

Warto również pomyśleć o firmowych inwestycjach i możliwościach zewnętrznego finansowania. – Nowa maszyna, która umożliwi przekształcenie linii produkcyjnej, czy też nowy samochód by móc sprawniej rozwozić towary mogą okazać się kluczem do sukcesu. Rozumiemy to i w tym obszarze również chcemy wspierać przedsiębiorców. Dlatego, dostarczamy rozwiązania, tak aby klienci mieli wygodny dostęp do naszych usług. Klienci ING już od dłuższego czasu mogą składać wniosek online w bankowości internetowej Moje ING lub ING Business. A do tego w zeszłym roku wprowadziliśmy możliwość podpisania umowy leasingu wykorzystując elektroniczny podpis kwalifikowany. Dzięki temu proces leasingowy może być w 100% online! – mówi Małgorzata Lipska, Senior Manager Centrum Agile w ING Lease (Polska).

Zmieniające się potrzeby klientów

Świat wokół nas się zmienia, zakupy w Internecie i praca zdalna stały się codziennością. Zmieniają się również preferencje i oczekiwania klientów. – Po okresie zamrożenia przedsiębiorcy i właściciele firm wracają do pełnej aktywności biznesowej. Coraz odważniej i chętniej myślą o nowych inwestycjach. Z drugiej strony są bardziej świadomi i chcą wiedzieć, jakie mają możliwości finansowe, w jakich kwotach mogą się poruszać. W odpowiedzi na te oczekiwania stworzyliśmy produkt Easy Leasing. Na podstawie wpływów na konto firmowe Klientowi zostaje udostępniony w bankowości internetowej Moje ING lub ING Business indywidualnie wyznaczony limit na leasing, w ramach którego może sfinansować samochód osobowy, dostawczy czy ciężarowy a już niedługo także inne potrzebne w firmie urządzenie. Zapewniamy prosty, szybki i zdalny proces. Nie wymagamy żadnych dodatkowych dokumentów finansowych ani zabezpieczeń. Do klienta należy tylko wskazanie przedmiotu, który chce sfinansować. Wniosek o leasing składa oczywiście zdalnie w bankowości internetowej ING, a umowę może podpisać za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub w każdym oddziale ING Banku – dodaje Małgorzata Lipska.

Umowa podpisana i co dalej?

Portal Klienta ING Lease oraz moduły leasingowe w bankowości internetowej ING umożliwiają małym, średnim i dużym firmom, a także korporacjom nie tylko skorzystanie z oferty leasingu i dopełnienie formalności w sposób całkowicie zdalny. Dają także możliwość obsługi online umów leasingowych. Tym samym ceniąc swój czas można szybko i wygodnie pobrać faktury za raty leasingowe, sprawdzić między innymi harmonogram spłat, status faktur, rozliczenia wpłat, a także inne, szczegółowe informacje dotyczące umów leasingu. Oprócz tego można również złożyć wniosek online dotyczący zmian w umowie lub dotyczący przedmiotu leasingu. Klient ING Lease może korzystać z Portalu czy bankowości internetowej ING w każdym momencie, bez ograniczeń i bez wychodzenia z domu.

Automatyzacja i cyfryzacja

Wprowadzanie nowych rozwiązań dla klientów jest ściśle związane z działaniami wewnątrz firmy. – Do tematu digitalizacji i usprawnień podchodzimy z dwutorowo. Z jednej strony myślimy o rozwiązaniach, dzięki którym klienci będą mieli jeszcze łatwiejszy dostęp do naszych usług. Z drugiej strony patrzymy na nasze wewnętrzne procesy, co możemy przyspieszyć, usprawnić, jak zwiększyć efektywność w realizacji pewnych zadań. Automatyzujemy i robotyzujemy, wykorzystując nowoczesne technologie. Istotna jest również współpraca i integracja z partnerami. Tworzenie wspólnych narzędzi, a także otwartość na zmiany zarówno po stronie firmy będącej usługodawcą w danej branży, jak i po stronie partnerów, dostawców odgrywają kluczową rolę w rozwoju technologicznym – podsumowuje Małgorzata Lipska.