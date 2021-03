Odsetek osób deklarujących posiadanie jakichkolwiek oszczędności zmalał od listopada ubiegłego roku o 17 pkt proc. Dziś jest to 61 proc. – wynika z najnowszego badania Corona Mood, mierzącego dynamikę zachowań konsumenckich oraz monitorującego styl życia i nastroje polskich gospodarstw domowych w obliczu pandemii COVID-19. GfK przeprowadzało je kilkukrotnie od czerwca ubiegłego roku. Wtedy posiadanie zaplecza finansowego deklarowało 69 proc. badanych. W kolejnych trzech sondażach notowano wzrost, aż do 78 proc., teraz gwałtowny spadek. Czy to oznacza, że pandemia zaczyna uderzać w finansowe rezerwy Polaków?

– Ubiegły rok sprzyjał gromadzeniu oszczędności, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Przez liczne lockdowny konsumpcja była ograniczona. Nic więc dziwnego, że z każdym miesiącem poduszka finansowa rosła – tłumaczy Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Wymienia też kilka czynników, z powodu których oszczędności Polaków mogły się wyczerpać. Jednym z nich jest pogarszająca się sytuacja na rynku pracy. Na koniec lutego bezrobocie sięgało 6,6 proc., podczas gdy w listopadzie było to 6,1 proc. – Tym samym strumień dochodów spadł, a wydatki rosną, co skłania do korzystania z zaskórniaków – tłumaczy Grzegorz Maliszewski.

Ci, którzy wciąż odkładają pieniądze , najczęściej robią to, zaciskając pasa w obawie przed nadejściem trudniejszych czasów. To cel, na który wskazuje 47 proc. respondentów. Jak zauważa Katarzyna Żakowska z GfK, pandemia koronawirusa to czas, który w naturalny sposób wymusił na Polakach jeszcze większą potrzebę zabezpieczenia finansów gospodarstwa domowego.

– Wciąż działa czynnik niepewności co do jutra. Szczególnie że weszliśmy w kolejną falę, która nie wiadomo, ile potrwa i jakie przyniesie skutki. W połowie roku będą też wygasały tarcze ochronne. Pytanie, ile firm utrzyma zatrudnienie, a ile zdecyduje się na redukcję – dodaje Grzegorz Maliszewski.

– Coraz większa grupa Polaków, mimo chęci zabezpieczenia finansowego, po prostu nie ma z czego odkładać pieniędzy. Należy również podkreślić, że według badań GfK odsetek Polaków oceniających swoją sytuację finansową gorzej niż 12 miesięcy wcześniej jest największy od początku pandemii – mówi Katarzyna Żakowska. Do tej grupy należą przedsiębiorcy i pracownicy z branż takich jak gastronomia, hotelarstwo czy turystyka , których dochody gwałtownie spadły i muszą konsumować oszczędności. Jak wynika z najnowszego raportu InfoDług przygotowanego na podstawie danych z baz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej – nasze długi rosną. Na koniec 2020 r. przekroczyły 81 mld zł, co w skali roku oznacza przyrost o 3,69 mld zł.

Coraz częściej szukamy też celów inwestycyjnych. – Z jednej strony oszczędności zjada inflacja, z drugiej maleją zyski z lokat i kont oszczędnościowych – mówi Katarzyna Żakowska. Dlatego na koniec stycznia tego roku na lokatach mieliśmy 202 mld zł, o ponad 93 mld zł mniej niż przed rokiem, co jest naturalne przy niskim oprocentowaniu w bankach. Rosną za to zasoby na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych, gdzie w ciągu roku przybyło niemal 200 mld zł. – To świadczy o rosnącej wartości oszczędności, a nie liczbie osób, które je posiadają – mówi Grzegorz Maliszewski. Jego zdaniem posiadacze większych zasobów szukają alternatywy dla lokat. Bardzo często są to nieruchomości.