Warto pamiętać, że na to, kto wyjdzie zwycięsko z tej gospodarczej zawieruchy, mają wpływ decyzje inwestycyjne podejmowane już dziś, w warunkach gdy tak naprawdę nie wiadomo, jak zachowa się rynek. Dlatego ważne jest, by przy jednoczesnej minimalizacji kosztów, zachować jak największą elastyczność. Jednym z takich rozwiązań jest Autonajem – leasing na auta marki Volkswagen Samochody Dostawcze oferowany przez Volkswagen Financial Services.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy niezwykle dynamicznie rozwija się handel internetowy. Zapotrzebowanie na usługi kurierskie rośnie dosłownie z tygodnia na tydzień. Co za tym idzie na znaczeniu zyskuje szybki, bezpieczny i niezawodny transport.

– w pandemii popyt na nie skurczył się znacznie mniej niż w przypadku osobówek. To świadczy o tym, że przedsiębiorcy oprócz walki z kryzysem myślą też o tym, jak odnaleźć na rynku atrakcyjną niszę, a w dłuższej perspektywie szybko nadrobić straty spowodowane lockdownem.

Z tego powodu warto przyjrzeć się bliżej dostępnym na rynku ofertom. Okazuje się bowiem, że nawet w pandemii można skorzystać z pojawiających się interesujących okazji pozwalających na dalszy rozwój firmy.

Caddy za ułamek ceny

Volkswagen Financial Services, który wprowadził ją na nasz rynek już ponad 6 lat temu. Największą zaletą rozwiązań z niskimi ratami jest to, że w okresie trwania umowy – 24, 36 lub 48 miesięcy – spłacana jest jedynie część ceny pojazdu , odpowiadająca spodziewanej utracie wartości samochodu w ww. okresie leasingu lub kredytu.

Na takiej samej zasadzie działa Autonajem – oferta VWFS na pojazdy marki Volkswagen Samochody Dostawcze. Dzięki niej nawet przy minimalnych zasobach finansowych można pozwolić sobie na korzystanie z auta, którego cena sięga i ponad 100 tys. zł brutto. A zamiast zastanawiać się nad tym, jaki jest całkowity faktyczny koszt samochodu, wystarczy jedynie przeanalizować koszt miesięcznej raty, którą dodatkowo można wliczyć w koszty działalności firmy.

W ofercie Autonajem dostępne są m.in. najnowsze modele samochodów dostawczych od VW, w tym nowa odsłona Caddy zaprezentowana pod koniec 2020 roku. Oprócz znanej z wcześniejszych edycji ergonomiczności i wydajności, teraz wyposażony jest w najnowsze technologie, które obejmują m.in. najnowocześniejsze systemy wspomagające kierowcę.

W Autonajmie – jak i innych ofertach z niskimi ratami – to klient decyduje o tym, jakiej umowy potrzebuje i na jaki wkład może sobie pozwolić. Na stronie kalkulator.vwbank.pl dostępny jest interaktywny przelicznik pozwalający sprawdzić przyszłą ratę, uwzględniając takie czynniki jak wysokość opłaty wstępnej, okres finansowania oraz roczny limit kilometrów.

Dzięki tak elastycznej ofercie jest ona atrakcyjna zarówno dla firm, które potrzebują samochodu na krócej (minimalny okres obowiązywania umowy to 24 miesiące) i zakładają sporadyczne przejazdy po mieście, jak i przedsiębiorstwa zajmującego się logistyką wymagającą pokonywania dłuższych dystansów – całkowity limit kilometrów to bowiem nawet 240 tys. km.

Co więcej, umowa wcale nie musi wymagać opłaty wstępnej, co oznacza, że można skorzystać z nowego auta nawet przy dopiero rozwijającym się biznesie, a samochód potraktować jako inwestycję w dobrze rokujące przedsiębiorstwo. Nawet przy braku gotówki, rata nie jest monstrualna – uwzględniając, iż umowa potrwa 48 miesięcy, a roczny limit kilometrów nie przekroczy 20 tys., nowy Volkswagen Caddy Cargo jest dostępny już od 901 zł netto za miesiąc.

Jeżeli potrzebne jest nam większe auto – np. Volkswagen Crafter Furgon – zachowując takie same parametry, jak przy kalkulacji powyżej, rata wyniesie 1142 zł netto. Możemy ją jednak łatwo obniżyć, decydując się np. na wpłacenie 20 proc. opłaty wstępnej (ok. 22 900 zł), do zaledwie 839 zł netto miesięcznie.

Serwis za 5 zł i nowe auto co 2 lata

Leasing z niskimi ratami daje firmie możliwość posiadania najnowocześniejszej floty – po zakończeniu umowy, auto można zwrócić, nie martwiąc się o spadek jego wartości czy zainteresowanie potencjalnych kupców. W ten sposób auta można wymieniać na nowe nawet co 2 lata i stale korzystać z najnowszych rozwiązań technologicznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu nowy model oraz nowa umowa mogą być takie, aby jeszcze lepiej odpowiadać zmieniającym się potrzebom firmy. Z drugiej strony, jeśli samochód sprawdzi się na tyle, że przedsiębiorca będzie chciał wejść w jego posiadanie, również nie będzie z tym problemu – umowa przewiduje bowiem możliwość wykupu pojazdu.

Volkswagen Financial Services proponuje dodatkowe udogodnienia. Dzięki pakietowi przeglądów i napraw nie trzeba się już martwić o ewentualne awarie. Już 5 zł miesięcznie wystarczy, żeby pokryć wszystkie opłaty związane z przeglądami oraz naprawami, które zostaną wykonane wyłącznie w ASO.

Usługa serwis i naprawy obejmuje wszystkie inspekcje i przeglądy zgodne z zaleceniami producenta oraz wszystkie inne naprawy wynikające z prawidłowej eksploatacji pojazdu. Dzięki temu klient ma pewność, że nie przegapi żadnej istotnej z punktu widzenia utrzymania pojazdu rzeczy, a auto będzie utrzymywane dokładnie tak, jak wskazuje producent i przez wykwalifikowany personel. Możliwa jest też opcja „Zarządzanie szkodami”, która zakłada organizację i realizację serwisu w stacjach obsługi obejmującą wszelkie czynności obsługi serwisowej i napraw pojazdów zarówno w ramach gwarancji, jak i poza nią. Oznacza to nie tylko okresowe badania techniczne czy uzupełnianie płynów eksploatacyjnych, ale również obsługę i naprawę m.in. układu hamulcowego (klocki i tarcze), zawieszenia (amortyzatory, łączniki i tuleje zawieszenia), układu kierowniczego (drążki i ich końcówki), napędowego (naprawa silnika), elektrycznego czy odpowiedniego utrzymania instalacji gazowej (m.in. filtry i reduktor gazu).

W pakiecie taniej

Naprawy w ASO to nie koniec dodatkowego wsparcia ze strony VWFS. Firma oferuje możliwość skorzystania z promocyjnego pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych z pełną ochroną OC, AC, Assistance i NNW. Składki można włączyć w ratę leasingu, co znacznie skróci formalności. Dzięki bogatemu pakietowi ubezpieczeń możliwa jest też bezpośrednia likwidacja szkód z pominięciem ubezpieczyciela sprawcy i wykonanie napraw wyłącznie z użyciem oryginalnych i nowych części zamiennych. To sprawia, że auto wciąż będzie działać według najwyższych standardów.

Poza pakietem serwisowym i zarządzaniem szkodami można wliczyć w miesięczną ratę także opłatę za dostęp samochodu zastępczego oraz pakiet opon, w ramach którego można skorzystać z wymiany, wyważenia i przechowania, a także zakupu i wymiany ogumienia zużytego podczas prawidłowej eksploatacji. VWFS w ramach kontraktu pokrywa także koszty zakupu opon zgodnie ze wskazaną w umowie serwisowej ich liczbą, klasą i rozmiarem.

----------------------------------------------------------

Elastyczna oferta na czas trudnych wyzwań

Choć pandemia zmieniła gospodarkę na wielu płaszczyznach, warto pamiętać o tym, że z kryzysu zwycięsko wyjdą te przedsiębiorstwa, które potrafią nadążyć za trendami oraz w porę odnaleźć i wykorzystać szanse.

Dotychczasowe obserwacje rynku potwierdzają, że na znaczeniu zyskuje dziś szybki, niezawodny transport. Branżę TSL nie tylko bowiem nie dotknął lockdown, ale właśnie za jego sprawą wyszła na pierwszy plan – centra logistyczne pękają w szwach, a coraz częstsze dostawy door-to-door wymagają dysponowania coraz nowocześniejszym parkiem pojazdów.

Dlatego jako Volkswagen Financial Services przygotowaliśmy ofertę, dzięki której polski biznes może dostosować się do nowych wyzwań. Autonajem uwzględnia indywidualne preferencje każdego z klientów – mogą dopasować do własnej sytuacji zarówno pod względem planowanego przebiegu, jak i długości umowy. Rozumiemy też, że w obecnej sytuacji gospodarczej nie wszyscy dysponują dużymi zasobami gotówki, nawet jeśli mają bardzo dobry, innowacyjny pomysł i perspektywę szybkiego rozwoju swojego biznesu. To dla nich przygotowaliśmy możliwość braku wkładu własnego. Nawet bez środków w konkretnej chwili można wyjechać z salonu nowym samochodem. To furtka dla rozwijających się przedsiębiorców, którzy są na początku swojej przygody z nowym biznesem.