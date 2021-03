Producenci alkoholu w Polsce mogą mieć powody do zadowolenia. Bo chociaż po latach stabilizacji sprzedaż ich produktów w kraju zmalała o 1 proc., to nastąpiło duże odbicie w eksporcie. Jak wynika z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa sprzedaż zagraniczna alkoholi zwiększyła się o 19 proc. do 0,6 mld euro. Dobry rok dla eksportu alkoholi potwierdzają też dane GUS . Według nich sprzedaż samego piwa zwiększyła się z 391,8 do 406,7 mln l.