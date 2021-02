Kościński powiedział, że rok temu pewnie trudno było sobie wyobrazić, jaki efekt koronawirus będzie miał na polską gospodarkę, pewnie nie zdawaliśmy sobie sprawy, że przeżyjemy pierwszą recesję w nowoczesnej Polsce - recesję, jakiej nie widział świat w ciągu ostatnich stu lat.

"Dzięki dobrej współpracy rządu, nadzorcy rynków finansowych z bankiem centralnym, bardzo szybko, bo już (...) pierwszego kwietnia uruchomiliśmy pierwszą Tarczę antykryzysową i dwa tygodnie później kolejną Tarczę antykryzysową" - przypomniał minister. Dodał, że Polska była jednym z pierwszych krajów, który wystąpił z takim dużym pakietem w celu ratowania gospodarki.

"Przeznaczyliśmy ponad 312 mld zł, żeby ratować życie, żeby ratować miejsca pracy, żeby ratować przedsiębiorstwa w Polsce. Te odważne i szybkie decyzje są bardzo widoczne. Międzynarodowe instytucje finansowe wskazują na Polskę jako kraj, gdzie gospodarka najmniej się skurczyła w ostatnim roku ze wszystkich krajów Unii Europejskiej" - podkreślił minister.

Szef resortu finansów zauważył, że Komisja Europejska wskazuje, iż polska gospodarka w latach 2020-2022 będzie najlepiej i najszybciej rozwijającą się ze wszystkich krajów UE - średnia wzrostu dla Polski ma być 4,5 raza wyższa niż średnia dla całej Unii Europejskiej.

Minister zaznaczył, że dzięki negocjacjom premiera Mateusza Morawieckiego do Polski trafi 770 mld zł, z czego z komponent Krajowy Plan Odbudowy wynosi 55 mld euro.

"Mamy nadzieję, że to pomoże Polsce nie tylko być prymusem i nasza gospodarka będzie najszybciej rosła w Unii do roku 2022 r., ale również na kolejne długie lata" - powiedział minister finansów.

Poinformował, że do KPO skierowano półtora tysiąca projektów, propozycji, co - jego zdaniem - da dobre podwaliny do stworzenia matrycy z KPO i na tej podstawie zbudowania dokumentu strategicznego, planu odbudowy Polski.

"Od dzisiaj zapraszamy wszystkich do konsultacji Krajowego Planu Odbudowy. Zapraszam wszystkich do zajrzenia na stronę kpo.gov.pl, gdzie od dziś będzie wywieszony plan odbudowy. Bardzo zachęcam do komentarzy, bo każdy głos jest dla nas bardzo, bardzo ważny" - powiedział Kościński. Zapewnił, że wszystkie komentarze i propozycje będą bardzo wnikliwie rozważane.