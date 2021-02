Przesyłki kurierskie – sklep czasami musi do nich dopłacać

W idealnym świecie ceny nadań przesyłek byłyby bardzo niskie, a klienci mogliby korzystać zawsze z darmowej dostawy. Niestety nie wygląda to tak kolorowo i nawet jeśli oferujesz swoim kupującym bezpłatną wysyłkę, to ktoś te koszty musi ponieść i tym kimś jesteś właśnie Ty, a dokładnie Twoja firma. Dzisiaj nie ma już chyba sprzedawcy, który nie zdawałby sobie sprawy z tego, że koszt wysyłki produktów zaważa na decyzjach zakupowych klientów. Z tego też względu sklepy starają się obniżać ceny nadań do minimum lub nawet oferować kupującym darmową dostawę, ale takie działanie odbija się na firmowych budżetach. Wydatki na wysyłkę zamówień mogą być jednym z najpoważniejszych kosztów, więc trzeba dążyć do ich optymalizacji.

Jak znaleźć najtańszego kuriera?

Jeśli nadajesz miesięcznie dużą liczbę paczek, to możesz podpisać z firmą kurierską specjalną umowę gwarantującą Ci tanie przesyłki kurierskie, ale oferta dla firm zwykle wymaga comiesięcznego wysyłania określonego wolumenu przesyłek, a jeśli ten wymóg nie zostanie spełniony, stracisz dostęp do biznesowego (tańszego) cennika.

Nieustanne sprawdzanie cen nadań u poszczególnych kurierów i dosłowne „skakanie” z oferty na ofertę to starta czasu, gdyż formalności jest wiele, a dodatkowo może to zaburzyć normalny rytm wysyłki zamówień. Nie oznacza to wcale, że koniecznie musisz wiązać się umową z konkretną firmą kurierską. Wręcz przeciwnie – każdego dnia możesz nadawać przesyłki u innego kuriera, ale zawsze z gwarancją niskiej ceny i to bez względu na to, czy w danym miesiącu wyślesz 50, czy 500 paczek. Taką ofertę zapewnia serwis Furgonetka.pl pośredniczący w nadaniu przesyłek kurierskich.

Być może zastanawia Cię, jak to możliwe, że pośrednik gwarantuje korzystne warunki cenowe? Odpowiedź w tym przypadku jest bardzo prosta – serwis Furgonetka zapewnia współpracującym firmom kurierskim duże wolumeny przesyłek, a dzięki temu może negocjować z nimi stawki i oferować swoim klientom niższe ceny nadań. Broker kurierski Furgonetka oferuje możliwość nadawania przesyłek we wszystkich znanych firmach kurierskich, w tym InPost, UPS, DPD czy FedEx, a Ty samodzielnie wybierasz, który kurier ma doręczyć wybrane paczki.

Furgonetka – korzystna oferta dla firm

Każdy użytkownik serwisu Furgonetka może nadać przesyłkę tanio i wygodnie, ale klienci firmowi mają możliwość korzystania z jeszcze tańszego cennika. Im więcej przesyłek nadajesz, tym tańsza będzie każda z nich, a w dodatku nie utracisz dostępu do korzystnej ceny nadań, jeśli w którymś miesiącu Twój sklep będzie miał mniej zamówień. To rozwiązanie sprawi, że oszczędności w firmie pojawią się już po pierwszym miesiącu.

Nadawaj przesyłki taniej – zarejestruj się w serwisie https://furgonetka.pl/.