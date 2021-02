– To są naprawdę niebagatelne kwestie i trudno w tak poważnej sprawie prowadzić dyskusję w przedpokoju – mówi członek zarządu Orange. – Trudno się dziwić, że czujemy ogromny dyskomfort, już choćby co do samego sposobu zaprezentowania tych przepisów. Widzimy też wyraźny dwugłos, jeśli chodzi o to, co wynika z lektury przepisów i z deklaracji przedstawicieli rządu, którzy je komentują. Chcielibyśmy mieć w tym zakresie jednoznaczną opinię, poprzedzoną dyskusją z zainteresowanymi podmiotami – podkreśla.