Użytkownicy Facebooka w Australii mają odzyskać dostęp do treści informacyjnych, a internauci z całego świata znów będą mogli udostępniać linki do publikacji wydawców z tego kraju. Cyfrowy gigant zapowiedział zdjęcie nałożonej w ubiegłym tygodniu blokady, po tym jak rząd w Canberze przystał na modyfikacje w ustawie , która zmusi go do płacenia za udostępniane materiały.