Eksperci przyznają, że Polska od dawna nie radzi sobie z walką z hałasem. – Nawet jeśli taki program antyhałasowy powstaje, to często brakuje środków, żeby go realizować – mówi prof. Janusz Kompała z Zakładu Akustyki Głównego Instytutu Górniczego. – Musimy zmienić myślenie o walce z hałasem. U nas sprowadza się to głównie do stawiania ekranów akustycznych. Tymczasem sposobów jest dużo. Bardzo ważne są kwestie planowania przestrzennego. Nie powinno się np. planować szybkich tras przy zabudowie mieszkaniowej. Z kolei przy istniejących lub projektowanych arteriach powinien być zakaz budowy domów – mówi. Dodaje, że wzorem Europy Zachodniej trzeba postawić nacisk na obniżanie prędkości samochodów i egzekwowanie limitów. – W Niemczech w strefach zamieszkania nikt nie odważy się przekroczyć 30 km/h – zaznacza. Z kolei Bruksela prędkość 30 km/h wprowadziła 1 stycznia na 85 proc. ulic.