Obecnie co czwarta przesyłka kurierska jest dostarczana do punktów odbioru. Poczta w końcu ub.r. przewidywała, że wraz ze wzrostem na rynku e-commerce oraz rozwojem sieci punktów odbioru, w tym automatów paczkowych, w 2022 r. nawet połowa paczek dostarczanych będzie do punktów i automatów paczkowych.