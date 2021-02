To, że kontroli wciąż jest dużo, przyznają też sami przedsiębiorcy . Jak często podkreślają ci, którym udało się uniknąć kary, większość z nich nie przekłada się na dalsze konsekwencje. To nie oznacza jednak, że otwartym lokalom nic nie zagraża. Jak twierdzą przedstawiciele inspekcji sanitarnych, często brak kar podyktowany jest tym, że trwają procedury wyjaśniające, do których muszą odnieść się sami przedsiębiorcy. To znacznie wydłuża reakcję urzędową.