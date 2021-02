Zieliński przyznaje, że duże firmy dbają obecnie o zapisywanie kopii zapasowych wszystkich danych. Dlatego hakerzy coraz częściej przyjmują taktykę polegającą na groźbie ujawnienia poufnych informacji, w tym np. szczegółów umów z partnerami biznesowymi, co ma prowadzić do nadszarpnięcia wizerunku firmy. ‒ Spółki, które zachowują dostęp do danych dzięki posiadanym kopiom zapasowym, najczęściej nie decydują się na negocjacje z hakerami. Raczej przygotowują się na ewentualne konsekwencje ujawnienia poufnych danych. Taką strategię przyjmuje też CD Projekt – wskazuje ekspert.