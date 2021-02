Jak dodaje, by utrzymać się na powierzchni, potrzebna jest branżowa tarcza pomocowa – choć stacje narciarskie są wymienione w PKD objętych pomocą, to w większości nie mogą z nich skorzystać, bo to biznesy rodzinne. – Z naszych wstępnych obliczeń wynika, że z obecnej tarczy skorzystało ok. 30–40 proc. firm. Otrzymana pomoc pokrywa raptem kilka procent strat, jakie branża poniosła – ocenia rzeczniczka.