Szef banku centralnego był również pytany o to, czy przewalutowanie hipotek frankowych, które będzie skutkowało stratami banków szacowanymi na co najmniej 30 mld zł, nie zachwieje stabilnością sektora bankowego. – Z punktu widzenia NBP jeśli nastąpi proces porozumień, to on musi w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko związane z kredytami walutowymi dla sektora. Z drugiej strony to rozwiązanie nie może być zagrożeniem dla banków. Gdyby wszystkie się zgodziły, to byłoby bardzo poważne obciążenie – przyznał Glapiński. Ale dodał też, że dzięki dokonanemu wiosną ub.r. obniżeniu do zera buforu ryzyka systemowego (to jeden ze składników wymogów nakładanych na banki), w całym systemie bankowym uwolniono ok. 30 mld zł kapitału. – Tym samym nie należy w ugodach upatrywać zagrożenia dla finansowania gospodarki . Natomiast zakończenie związanej z kredytami niepewności wyszłoby sektorowi na dobre. Na razie jesteśmy od tego punktu bardzo daleko – powiedział szef banku centralnego.