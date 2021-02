Zdaniem hotelarzy to szansa na odrobienie strat, choć jak podkreślają, ze skutkami lockdownu będą się zmagać nawet przez dwa lata. – Dobrze, że branża została odmrożona, szkoda tylko, że tak późno – mówi Marek Łuczyński, prezes zarządu Polskiej Izby Hotelarzy. Jego zdaniem piątkowe decyzje to efekt presji wywieranej przez izbę, ale też pozwów indywidualnych, które w ostatnich tygodniach posypały się ze strony przedsiębiorców. Są dowodem na to, że wiele firm jest na granicy przeżycia. Hotelarze dodają, że lepiej by było, gdyby sektor został odmrożony bez jakichkolwiek restrykcji.