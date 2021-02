Żeby zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami kontroli sanepidu , firmy najczęściej zapisują klientów na kurs – np. przygotowujący do pracy w roli trenera personalnego. Są i takie siłownie, które obchodzą rozporządzenie, wydając licencje związków sportowych, np. Polskiego Związku Przeciągania Liny. Koszty? Od 10 do 40 zł, czyli mniej więcej jednorazowe wejście do klubu. – Przeprowadzamy kursy, każdy zainteresowany podpisuje stosowną umowę. Ceny utrzymaliśmy na tych samych poziomach co przed lockdownem. Popyt jest mniejszy, ale zauważalnie narastający – przyznaje Mariusz Naczk, właściciel siłowni MARIOGYM w Sierakowicach.