Dotyczy to przede wszystkim tych, którzy musieli przenieść się do sieci, np. sprzedawców odzieży. – Wraz z dalszą transformacją cyfrową Grupy CCC będziemy zwiększać zatrudnienie. Głównie dotyczy to specjalistów od analityki danych, e-commerce, IT, logistyki czy marketingu. Obecnie mamy otwartych kilkadziesiąt rekrutacji. Zależy nam również na pozyskaniu młodych talentów z rynku – mówi Daria Sulgostowska, rzeczniczka CCC. Podobne plany ma LPP. – Nie planujemy redukcji zatrudnienia, wręcz przeciwnie. Biorąc pod uwagę coraz większą rolę omnichannel w LPP, a tym samym rosnące znaczenie działów IT, analitycznych czy data science w strukturach naszej firmy – tworzymy nowe etaty i planujemy zatrudniać nowych pracowników. Przewidujemy również kilkuprocentowe podwyżki płac – twierdzi Magdalena Kopaczewska, kierownik ds. relacji inwestorskich w LPP.