„Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie e-commerce w różnych branżach jestem przekonany, że platforma PwC stanie się efektywnym kanałem sprzedaży naszych usług profesjonalnych, czego dowodem jest sukces tego typu platform w innych krajach, np. w Niemczech” – mówi Marcin Sidelnik, partner w PwC, odpowiedzialny za rozwój platformy.

Obecnie na platformie store.pwc.pl jest dostępnych 20 usług i produktów z różnych obszarów, takich jak: finanse i podatki, automatyzacja procesów, regulacje, zarządzanie ryzykiem, sprzedaż i marketing czy szkolenia. To sprawdzone produkty, aplikacje i innowacyjne narzędzia z sukcesem wdrażane wcześniej u klientów PwC.

„Zakończyliśmy właśnie pierwszy etap wdrażania platformy, ale cały czas pracujemy nad jej rozwojem. Analizując potrzeby klientów będziemy dodawać kolejne produkty oraz funkcjonalności samej platformy. Do maksimum planujemy także uprościć ścieżkę zakupu - chcemy, by docelowo w naszym sklepie pojawiła się możliwość sfinalizowania całego procesu, wraz z płatnościami i fakturowaniem” – mówi Marcin Makusak, partner PwC, odpowiedzialny za rozwój platformy.

Wśród oferowanych na platformie produktów jest m.in. Data Protection Officer Compliance Tool, wspierający Inspektora Ochrony Danych w codziennych obowiązkach związanych z realizacją wymagań nakładanych przez RODO, analizie ryzyka w kontekście ochrony danych, utrzymaniu zgodności przedsiębiorstwa z regulacją oraz monitoringiem jej przestrzegania. Innym narzędziem sprzedawanym w internetowej platformie PwC jest Micromarket Monitor do monitorowania sieci handlowych - pozwala ono w sposób automatyczny śledzić ruchy konkurentów i monitorować rozwój danego formatu sklepu w mikro skali. Dzięki temu zespoły ds. ekspansji sieci oraz marketingu są w stanie podejmować taktyczne działania zwiększające przewagę konkurencyjną.

Oprócz tego klienci w store.pwc.pl znajdą także narzędzie do walidacji i monitoringu ryzyka, aplikację do weryfikacji JPK, aplikację do zarządzania umowami leasingu czy do raportowania w języku XBRL. Na platformie dostępnych jest także wiele szkoleń w formie e-learningów, tj. MSSF, organizacja pracy zdalnej, RODO czy szkolenia celne.

PwC bezpłatnie udostępnia także aplikację edukacyjną Digital Fitness App, która pomaga ocenić obecny stan wiedzy z zakresu nowych technologii, a także wspiera w dostosowaniu się do nowych sposobów pracy i nauki poprzez wzmacnianie i rozwijanie kluczowych kompetencji technologicznych.

O PwC

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 155 krajach. Zatrudniamy ponad 284 tysięcy osób, które dostarczają naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6000 osób. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.