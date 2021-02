Sprawozdanie musi zawierać m.in. wskazaną wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie odpowiednio do 30 dni, od 31 do 60 dni, od 61 do 120 dni oraz powyżej 120 dni ‒ od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. Informacja ta przekazywana jest ministrowi ds. gospodarki (czyli obecnie ministrowi rozwoju, pracy i technologii). Ten zaś zebrane informacje poda do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, tak by każdy zainteresowany mógł sam porównać, w jakich terminach płacą handlowi giganci. Zdaniem ustawodawcy takie rozwiązanie powinno być „miękką” formą wywierania presji na przedsiębiorców. Na naszych łamach Marek Niedużak, wiceminister rozwoju, wskazywał, że liczy na to, iż branża handlowa, która przykłada coraz większą wagę do pozytywnego PR-u, zacznie rywalizować między sobą nie tylko na reklamy, lecz także na to, w jakich terminach płaci swoim kontrahentom. Którymi przecież zazwyczaj są mali i średni polscy przedsiębiorcy.