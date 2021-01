Microsoft Envision Forum 2021 to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego liderzy biznesu z całego świata łączą się, rozmawiają o perspektywach i wymieniają spostrzeżeniami na temat najnowszych trendów, transformacji biznesowych i innowacji.

Zaufanie jako droga do innowacji w biznesie

Tegoroczne wydarzenie będzie przewodnikiem po świecie biznesu, w którym innowacje powstają w oparciu o zaufanie. To kluczowa wartość zarówno w kontekście relacji biznesowych, jak i kontaktów z pracownikami, a także w nawiązaniu do narzędzi i technologii gwarantujących bezpieczeństwo. Eksperci, partnerzy oraz klienci Microsoft opowiedzą, w jaki sposób cyfrowa transformacja pozwala stworzyć organizację opartą na zaufaniu. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości to właśnie zaufanie stanowi fundament stabilnego i bezpiecznego rozwoju.

Życie w dobie pandemii sprawiło, że to właśnie etos technologiczny pomaga nam budować „nową rzeczywistość”, w której musimy się odnaleźć. Nasza organizacja musi być zatem tak dobra, jak zdolność rozumienia przeszłości i przewidywania przyszłości, co pragniemy i potrafimy robić razem — mówi Satya Nadella, CEO, Microsoft.

Z kim i dla kogo

Microsoft Envision Forum zgromadzi biznesowych ekspertów, liderów w swoich branżach, praktyków. A wszystko po to, by dzielić się strategiami, najlepszymi praktykami i wnioskami ostatnich miesięcy. Wydarzenie z pewnością zainteresuje wszystkich, którzy szukają wizji, innowacyjnych rozwiązań i realnych planów na transformację biznesową.

Wirtualna platforma Microsoft idealnym miejscem spotkań

Microsoft Envision Forum 2021 odbędzie się online 17 marca 2021 (środa) o godzinie 10:00. W wydarzeniu będą mogli wziąć udział tylko zarejestrowani uczestnicy.

Warto podkreślić, że Microsoft Envision Forum odbędzie się z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Teams. Dzięki niemu spotkanie stanie się wirtualną platformą wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków – mówi Kamila Cichocka CMO Lead, Microsoft

Poznaj trendy, pomysły, innowacyjne rozwiązania, czerp z doświadczeń innych organizacji.

