Według Reutersa co najmniej jedno pozwolenie na sprzedawanie swoich urządzeń Huaweiowi ma stracić japoński producent kart pamięci Kioxia. Firma nie odniosła się do sprawy, zasłaniając się tajemnicą biznesową. Wśród poszkodowanych może być amerykański Intel, który zgodę na dostawy dla chińskiego giganta telekomunikacyjnego otrzymał we wrześniu ub.r. Intel i Huawei również odmówiły komentarza.