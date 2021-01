W ubiegłym roku w Polsce zostało zarejestrowanych ponad 3 tys. kamperów. To o ponad 30 proc. więcej niż w 2019 r. Tak duża dynamika to zasługa przede wszystkim nowych pojazdów . Jak wynika z danych CEPiK, do których DGP dotarł za pośrednictwem portalu motorhome.pl, zarejestrowano ich w ubiegłym roku ponad tysiąc sztuk. Oznacza to blisko 50-proc. wzrost względem roku poprzedniego.

– Dynamika byłaby jeszcze większa, gdyby nie fakt, że w 2019 r. doszło w pewnym sensie do sztucznego zawyżenia rynku. Stało się tak za sprawą wejścia z końcem sierpnia nowych wymogów dotyczących emisji spalin. Wielu dealerów zostało zmuszonych do rejestracji sprowadzonych pojazdów, choć ich wtedy nie sprzedało. Kupcy pojawili się dopiero w kolejnym roku. Szacujemy, że może to dotyczyć nawet 150–200 pojazdów – tłumaczy Marcin Podwojski, współwłaściciel portalu motorhome.pl.

Zdaniem ekspertów ma to swoje dobre i złe strony. Z jednej bowiem przyczynia się do rozwoju rynku, z drugiej wpływa na sektor wynajmu. Zakup kampera to wydatek minimum 250 tys. zł. Wiele osób, które nabędą pojazd na własność , w celu obniżenia kosztów utrzymania decyduje się na wynajem samochodu poprzez portale takie jak OLX. Tym samym konkurencja na rynku rośnie.

Zdaniem znawców rynku trend wzrostowy zarówno w wynajmie, jak i rejestracji nowych pojazdów powinien się utrzymać. Niepewność co do działania hoteli, wyjazdów zagranicznych z biurami podróży sprawia, że alternatywne sposoby spędzania urlopu nadal będą w cenie.

– Już mamy zapisy na ten rok i co ważne, na czas dłuższy niż 3 tygodnie. Zdarzają się nawet rezerwacje na 6 tygodni, co w latach poprzednich należało do rzadkości – tłumaczy przedstawiciel Wypożyczalni Samochodów Kempingowych z Zakrętu koło Warszawy, dodając, że to dowód na to, iż Polacy chcą w tym roku zapewnić sobie wakacje zgodnie z własnymi oczekiwaniami.