Duży wpływ na rozkręcenie usług elektronicznych miał gospodarczy aspekt pandemii koronawirusa. Rząd uruchomił programy pomocowe, które swoim zasięgiem miały objąć szerokie grono zainteresowanych. Pierwszoplanową rolę odegrały tu dwie instytucje: Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oraz ZUS. Odpowiadały one za wypłatę wsparcia w ramach tarcz antykryzysowych i finansowych. Działania PFR okazały się o tyle przełomowe, że firmy mogły składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną. Wcześniej administracja podchodziła do takich rozwiązań z rezerwą. – Okazało się, że nie ma żadnych potknięć i warto iść tą drogą. Jeśli formularz elektroniczny jest dobrze przygotowany, to nie ma potem pomyłek czy prostowania błędów, jakie trafiają się w dokumentacji papierowej – mówi odpowiedzialny za tarczę wiceprezes PFR Bartosz Marczuk. W ramach pierwszej tarczy o subwencję do PFR zwróciło się 390 tys. firm, a otrzymało ją 348 tys. Wszystkie sprawy zostały załatwione elektronicznie. – Dzięki takim programom zwiększa się popyt i podaż na digitalizację obrotu dokumentami i dopinguje przedsiębiorców do zakładania podpisów kwalifikowanych i stosowania elektronicznej drogi załatwiania spraw – podkreśla Marczuk. W tej chwili trwa nabór do tarczy 2.0.