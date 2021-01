Współczesny świat, Europa i Polska stoją przed przełomowymi wyzwaniami. Następstwa pandemii COVID-19, globalna konkurencja i związany z nią dynamiczny rozwój technologii, ochrona klimatu – to obszary, które wymagają przemyślanych i kompleksowych działań. Co to oznacza dla polskich przedsiębiorstw? Jak skutecznie stymulować rozwój, otwierając nowe możliwości?

W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii rozpoczęte zostały prace nad dokumentem o nazwie Nowa Polityka Przemysłowa Polski. Będzie on bazą do budowania przemyślanej strategii rozwoju. Jednym z ważnych etapów są konsultacje z szerokim gronem przedsiębiorców. Wnioski zawarte zostaną w Białej Księdze Rozwoju Przemysłu. Nowa Polityka Przemysłowa Polski powstaje w oparciu o pięć głównych osi rozwojowych. Cyfryzacja – w stronę czwartej rewolucji przemysłowej Przyszłość przyniesie połączenie robotyzacji, przetwarzania danych i stałej komunikacji wielu złożonych systemów. Połączone w sieć zespoły maszyn wymagać będą nadzoru wyspecjalizowanej kadry. Żeby polski przemysł pozostał konkurencyjny, musi brać aktywny udział w dziejącej się obecnie czwartej rewolucji przemysłowej. Bezpieczeństwo – czyli własne zasoby Nowa strategia weźmie pod uwagę zapotrzebowanie na strategiczne wyroby farmaceutyczne i produkty medyczne, od których dostępności zależeć może zdrowie i życie Polaków. Tego nauczyła nas pandemia. Powstanie lista produktów, które muszą być produkowane lokalnie. Lokalizacja produkcji przemysłowej – czyli 3 x PL – Podstawowa zasada brzmi 3 x PL: polski przemysł, polskie technologie i polskie produkty – podkreśla wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii, Jarosław Gowin. Krótkie łańcuchy dostaw i zróżnicowanie źródeł surowców to trendy europejskiego przemysłu i szansa na rozwój Polski w wielu przyszłościowych branżach. Zielony Ład Skala zapotrzebowania na towary produkowane ekologicznie, ale także na technologie służące zmniejszeniu emisyjności i wtórnemu wykorzystaniu surowców będzie w najbliższych dekadach ogromna. Nasze firmy powinny być odpowiednio wcześnie gotowe do konkurowania z globalnymi liderami. Nowoczesne społeczeństwo Nowe technologie nieustannie tworzą miejsca pracy. Wymagają jednak kompetencji, które zastępują dotychczasowe umiejętności i zawody. Regularny rozwój umiejętności pracowników, przede wszystkim kompetencji cyfrowych, będzie bardzo ważny. Drugim istotnym obszarem jest wzrost zaufania społecznego – wzmacnianie więzi społecznych, nawyków i narzędzi służących efektywnej współpracy. Szerokie konsultacje – Twój głos jest ważny! Czerpanie doświadczeń od samych zainteresowanych pozwoli lepiej identyfikować bariery i proponować efektywne rozwiązania. Zapraszamy: przedsiębiorców, organizacje skupiające przedstawicieli przemysłu, branżowe jednostki naukowe i organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach. Lista zgłoszonych barier i pomysłów posłuży do stworzenia pierwszej wersji wspomnianej Białej Księgi Rozwoju Przemysłu. W tej postaci kolejny raz trafi ona do konsultacji. Państwa głos jest ważny – zachęcamy do udziału!

