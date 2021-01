Jak podał bank, Szczecki i Werochowski obejmą stanowiska w piątek, 15 stycznia. Kwieciński, były minister w rządzie Mateusza Morawieckiego i były prezes PGNiG, obejmie stanowisko 1 lutego 2021 r.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez bank, Błażej Szczecki zawodowo związany z Grupą Pekao jest od 2004 r. W latach 2018-2021 pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Transformacji, a następnie również Pełnomocnika Zarządu ds. Strategii. Wcześniej kierował Pionem Transformacji i Usług, był też członkiem zarządu Pekao Leasing, pełnił funkcje kierownicze w Pionie Bankowości Korporacyjnej.

Wojciech Werochowski jest związany z bankiem Pekao od 3 lat, od grudnia 2017 r. pełnił rolę dyrektora Departamentu Produktów Kredytowych Klienta Indywidualnego. Wcześniej pracował w PKO BP, Banku Citi Handlowy oraz Banku BPH

Z kolei Jerzy Kwieciński od stycznia do października 2020 r. był prezesem PGNiG. Od listopada 2015 r. był wiceministrem rozwoju, od stycznia 2018 r. ministrem inwestycji i rozwoju, a od września do listopada 2019 r. jednocześnie pełnił funkcję ministra finansów.

31 grudnia 2020 r. ze stanowisk wiceprezesów i członków zarządu Pekao rezygnacje złożyli Tomasz Styczyński oraz Grzegorz Olszewski. Bank podał, że jako powód wskazali odmienną wizję rozwoju banku. Styczyński odchodzi 31 stycznia 2021 r., Olszewski zaś złożył rezygnację ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2020 r. "Zgodnie z treścią rezygnacji, została ona złożona z powodu odmiennej wizji rozwoju Banku oraz poczucia odpowiedzialności za stabilne i ostrożne zarządzanie Obszarem Technologii i Usług Korporacyjnych" - napisano w komunikacie Pekao.

Również 31 grudnia 2020 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął przymusową restrukturyzację należącego do Leszka Czarneckiego Idea Banku, motywując to na "bardzo złą sytuację kapitałową". Decyzją BFG 3 stycznia 2021 r. należący do Leszka Czarneckiego Idea Bank został przejęty przez Pekao.