Wysoka płynność w handlu nie jest taka oczywista, bo jest on częściowo objęty lockdownem i bardzo zróżnicowany. Pewne kategorie, jak sprzedaż sprzętu RTV-AGD czy mebli, cały czas notują wysokie obroty w odróżnieniu np. od sprzedaży ubrań. Przyczyna druga to przeniesienie się części sprzedaży do internetu. ‒ Robiliśmy badania 4‒5 stycznia i odnosiły się one do sytuacji w grudniu. Przez większość grudnia sklepy były otwarte, były dodatkowe niedziele handlowe, a okres przedświąteczny, który dla handlu jest czasem żniw, generalnie sprzyjał odrabianiu zaległości z listopadowego zamknięcia – mówi wicedyrektor PIE.