Na pytanie, czy rzeczywiście mieliśmy do czynienia z „czarnym łabędziem”, nie da się obecnie jednoznacznie odpowiedzieć. Kluczowe jest natomiast to, że szybkie i nieraz drastyczne decyzje, jakkolwiek niepopularne, mogą długoterminowo okazać się konieczne i skuteczne. Taka też sytuacja miała miejsce wiosną ubiegłego roku, gdy władze w Polsce w bardzo krótkim czasie wprowadziły stosunkowo daleko idące obostrzenia, w tym także w stosunku do przedsiębiorców. Z perspektywy dążenia do hamowania epidemii podjęte ryzyko się opłaciło. Z tzw. pierwszej fali nasz kraj wyszedł obronną ręką. Jednocześnie statystyki ekonomiczne wskazywały jednoznacznie, że w Polsce sytuacja pod względem gospodarczym należała do najkorzystniejszych w Europie. Oczywiście w pierwszej kolejności jest to zasługa polskich przedsiębiorców, którzy – nie po raz pierwszy – wykazali się niesamowitą determinacją i umiejętnością dostosowywania się do nowych, trudnych warunków. Należy jednak przy tym pamiętać o tym, jak absolutnie bezprecedensowa była towarzysząca obostrzeniom pomoc publiczna skierowana do polskich firm. Do tej pory wsparcie wyniosło ok. 170 mld zł, czyli aż ok. 7 proc. całego polskiego PKB.