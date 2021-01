A ci blisko współpracujący z biznesem przyznają, że rozumieją bunt przedsiębiorców. – Coraz częściej zgłaszają się do nas oburzeni właściciele. Uważamy, że w tym sporze to oni mają rację, a państwo dobrało złe instrumenty. Nie podważamy zasadności lockdownu, ale stoimy na stanowisku, że w tej formie jest on nielegalny. Wierzę, że taka będzie linia orzecznicza sądów i ludzie, którzy otworzą działalność, nie poniosą konsekwencji – mówi adwokat Radosław Płonka, wspólnik w Kancelarii Płonka Ozga Adwokaci i Radcowie Prawni, a także ekspert Business Centre Club.

Zapowiedziane podczas wczorajszego wystąpienia pieniądze nie przekonują też władz gmin, które obejmuje pomoc, w tym Karpacza, gdzie ma zostać zorganizowane referendum na temat respektowania obostrzeń. – Długo czekaliśmy na dzisiejszą konferencję, jednak zadeklarowana pomoc to jedynie kropla w morzu, która nie zrekompensuje naszych strat. Wydatki inwestycyjne na 2021 r. wynoszą ponad 8 mln zł, a wydatki bieżące to ponad 37 mln zł. Referendum to oddolna inicjatywa mieszkańców, której ewentualna moc wiążąca będzie jeszcze analizowana przez prawników. Niemniej wiemy o tym, że mieszkańcy innych gmin interesują się tą inicjatywą. Od Podhala po Karkonosze nastroje społeczne mocno się radykalizują i trudno się temu dziwić – mówi Kamila Cyganek, wiceburmistrz Karpacza. Stąd m.in. akcja „Góralskie Veto” zawiązana przez przedsiębiorców z Podhala.

Agnieszka Łabuszewska, właścicielka Kulturalnej, jednego z najważniejszych miejsc na klubowej mapie stolicy, decyzji jeszcze nie podjęła. Czeka do piątku, kiedy rząd ma ogłosić informacje na temat kolejnych tarcz kryzysowych. Jeśli nie będzie dotacji, Kulturalna będzie musiała się zamknąć. ‒ Nie uda mi się utrzymać do kwietnia ‒ mówi. Nie wierzy w otwarcie lokali, które mimo obostrzeń planuje branża gastronomiczna. – To nie spowoduje, że ludzie wrócą, tym bardziej że moja sytuacja jest specyficzna ‒ opowiada. Kulturalna znajduje się w Pałacu Kultury i Nauki i to, co do tej pory było jej atutem, to lokalizacja w samym centrum, w bezpośrednim sąsiedztwie trzech teatrów i Kinoteki – dziś zamkniętych. Goście tych instytucji byli także klientami klubokawiarni. ‒ Teraz zostaliśmy sami – dodaje.