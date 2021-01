Prowadzenie własnego biznesu marzy się wielu ludziom. Chcemy być swoimi własnymi szefami, odpowiadać od A do Z za zadania, które wykonujemy, zarabiać na siebie, nie na szefową czy prezesa. Dlatego też rokrocznie w Polsce powstają kolejne działalności. Rozwijamy swoje pasje i zaczynamy traktować je jako alternatywę dla dotychczasowej pracy. I tak rodzą się nowe salony kosmetyczne, gabinety fryzjerskie, lokalne knajpki czy przedszkola. Zanim jednak wystartujemy z firmą, musimy się dobrze do tego wyzwania przygotować. Jak to zrobić?

Biznesplan na początek Pierwszym krokiem jest oczywiście stworzenie biznesplanu. Opisujemy w nim krok po kroku, jak wyobrażamy sobie założenie i prowadzenie firmy. W biznesplanie powinny się znaleźć takie informacje jak: Pomysł na biznes – co chcemy robić, jak chcemy to robić

Opis i analiza konkurencji – najwięksi rywale

Analiza rynku

Grupa docelowa

Budżet – analiza finansowa

Lokal – koszty wynajmu, lokalizacja

Kwestie organizacyjne

Pomysły na reklamę i marketing Na tej podstawie dopiero możemy planować faktyczne działania. Złota zasada sukcesu w biznesie brzmi: najpierw myśl, potem rób. Dobra lokalizacja Istotną kwestią jest zaplanowanie tego, gdzie będziemy prowadzić naszą firmę. Niektóre działalności nie potrzebują lokalu, inne zaś nie mogą się bez niego obejść. Jeśli planujemy otworzyć salon fryzjerski lub gabinet kosmetyczny, wybierajmy osiedla z dużą liczbą mieszkańców, dobrze skomunikowane. Nie musimy od razu wynajmować lokalu w centrum, ale im bliżej serca miasta, tym lepiej. Możemy też skupić się na prowadzeniu osiedlowego sklepu czy punktu usługowego – wtedy szukajmy pomieszczeń w bezpośrednim sąsiedztwie bloków. W Gdańsku, Poznaniu, Rzeszowie czy Warszawie lokale usługowe w centrum sprawdzą się świetnie, ale bez szkody dla dochodów możemy też wybrać dzielnice peryferyjne, które są równie gęsto zamieszkane. Jeśli z kolei planujemy uruchomić biznes w małym miasteczku, stawiajmy na lokalizacje centralne, np. na głównym placu czy rynku. Wiedza i doświadczenie Ale nawet najlepiej umiejscowiony lokal użytkowy w centrum Warszawy nic nie da, jeśli nie będziemy mieli do perfekcji wypracowanej usługi lub produktu, które chcemy oferować klientom. Zanim rzucimy się na głęboką wodę, upewnijmy się, że naprawdę wiemy, co robimy. Nie rezygnujmy z bezpiecznego stanowiska w korporacji, zanim nie będziemy mieć przekonania graniczącego z pewnością, że mamy coś wartościowego do zaoferowania. Im więcej szkoleń i kursów przejdziemy, im więcej doświadczenia zbierzemy, tym większa będzie nasza szansa na sukces w biznesie.