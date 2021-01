W technologię wodorową wierzy Bruksela . Uważa ją za sposób na walkę z ociepleniem klimatu. Projekty wodorowe będą więc mogły liczyć na hojne dotacje z unijnej kasy w ramach środków na transformację energetyczną. Tylko do naszego kraju w latach 2021–2027 ma trafić ok. 30 mld euro.

Orlen już teraz jest jednym z największych producentów wodoru w Polsce. Powstaje on w procesach chemicznych i większość spółka zużywa na potrzeby produkcji. – W pierwszym etapie planujemy budowę instalacji doczyszczania wodoru do standardów wysokiej czystości, czyli wymaganych przez ogniwa paliwowe. Takie działania pozwolą PKN Orlen na stosunkowo szybką budowę rynku, jak również na oferowanie konkurencyjnej ceny końcowemu odbiorcy – czytamy w odpowiedzi dla DGP. Orlen chce też zbudować hub we Włocławku, z wykorzystaniem stosowanej już tam elektrolizy. – Daje to możliwość docelowej produkcji tzw. zielonego, bezemisyjnego wodoru. Jest to możliwe dzięki zasileniu elektrolizera energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł, już obecnie rozwijanych i wdrażanych przez Grupę Orlen – podkreśla spółka