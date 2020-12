Szczepionka może być nie tylko przełomem w walce z pandemią, ale to także potężny zastrzyk finansowy dla koncernów farmaceutycznych. Do niedawna oszacowanie wpływów firm farmaceutycznych ze sprzedaży szczepionek przeciw COVID-19 było trudne, ponieważ cena za dawkę jest jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic. We wrześniu w wywiadzie z przedstawicielem firmy Moderna DGP uzyskał informację, że cena preparatu tej firmy będzie uzależniona od wielkości zamówienia; w przypadku USA miało to być ok. 25 dol. (ok. 92 zł).