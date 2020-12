Co ważne, w związku z pomocą publiczną Komisja Europejska nie narzuci przewoźnikowi żadnych ograniczeń np. dotyczących cięcia siatki. Takie redukcje Bruksela wymusiła na spółce blisko siedem lat temu, kiedy rząd również udzielał jej wsparcia. W ramach tzw. środków kompensacyjnych LOT kasował wtedy rentowne połączenia np. z Warszawy do Helsinek, Düsseldorfu czy Rzymu. Takie ograniczenia Bruksela narzuciła niektórym przewoźnikom także teraz, w czasie pomocy związanej z pandemią. Lufthansa, która dostała od swojego rządu 9 mld euro, musiała zrezygnować z części slotów (okienek czasowych wykorzystywanych do startów lub lądowań) w dwóch najważniejszych niemieckich portach przesiadkowych – we Frankfurcie i w Monachium. Z kolei linie Air France przed zatwierdzeniem pomocy same nałożyły na siebie ograniczenia i zrezygnowały z części połączeń krajowych.