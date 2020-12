Propozycja wpisuje się w trwający spór o to, jak rozpisać przetarg na budowę nowego reaktora w najstarszej czeskiej elektrowni jądrowej Dukovany. Chodzi też o to, by nie dopuścić do inwestycji firm z Rosji lub Chin. Kraj będzie potrzebować nowych źródeł energii ze względu na stopniowe odchodzenie od wydobycia węgla, które powinno się zakończyć w 2038 r. Energia jądrowa jest w Czechach uznawana za bezpieczną i zieloną. Stanowi 39 proc. ogólnej produkcji energii, gdy paliwa kopalne to 57 proc., a energia odnawialna (OZE) – 4 proc.