Holandia to zresztą niejedyne państwo, w którym za szyldem „polski sklep” lub „Żabka” niekoniecznie kryją się polscy przedsiębiorcy . Takie delikatesy Kurdowie i Arabowie prowadzą również w Wielkiej Brytanii. Pomysł do Holandii przyjechał właśnie stamtąd. W Anglii również w przeszłości doszło do poważnych incydentów. Podobnie jak w Holandii, nie miały one jednak nic wspólnego z dyskryminacją Polaków na tle narodowościowym. W 2018 r. w Leicester właściciele sklepu z polskimi produktami podpalili go, aby wyłudzić 300 tys. funtów z ubezpieczenia.