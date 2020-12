O dotację do 5 tys. zł z tzw. tarczy branżowej mogą ubiegać się od soboty mikro i mali przedsiębiorcy. Według ministerstwa rozwoju, pracy i technologii takie wsparcie otrzyma ok. 240 tys. przedsiębiorców, łącznie na kwotę ok. 1,2 mld zł.

Jak wskazało MRPiT, dotacja w ramach Tarczy 6.0, zwanej też tarczą branżową, będzie mogła mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez trzy miesiące od dnia udzielenia wsparcia. Dotacji będą udzielać powiatowe urzędy pracy, na podstawie wniosków złożonych wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą serwisu praca.gov.pl. Tarcza branżowa 6.0. Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy [PORADNIK] Zobacz również O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy reprezentujące branże: gastronomiczną; kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną); sportową (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska); sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary); turystyczną (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów); transportową (firmy autokarowe, taksówkarze); edukacyjną, cateringową, usług pralniczych. Aby skorzystać z dotacji, trzeba spełnić następujące warunki: na 30 września 2020 r. wykazać jedną z określonych w przepisach rodzajów działalności; na 30 września 2020 r. nie mieć zawieszonej działalności gospodarczej. Ponadto przychód z działalności uzyskany w październiku lub listopadzie 2020 r. powinien być niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. "Zgodnie z przepisami rząd będzie mógł drogą rozporządzenia upoważnić powiatowe urzędy pracy do przyznania kolejnej ewentualnej dotacji, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja" - przypomniał resort rozwoju, pracy i technologii.