"Mimo niesprzyjającej sytuacji związanej z pandemią nie zwalniamy tempa. Jesteśmy jednym z nielicznych przewoźników w Polsce, który w tym roku nie przeprowadził redukcji zatrudnienia, jak również nie obniżał pensji. Dzięki podpisanym umowom i wprowadzonym w spółce zmianom, możemy pracować nad programem inwestycji zarówno we własne zaplecza techniczne, jak i modernizację oraz zakup nowego taboru" - podkreślił, cytowany w komunikacie, prezes Polregio Artur Martyniuk.

Spółka wyjaśniła, że do 12 grudnia br. przewoźnik zabezpieczył blisko 9 mld zł w umowach z samorządami wojewódzkimi na obsługę kolejowych połączeń regionalnych. "Łączna praca eksploatacyjna zapewniona w kontraktach w 15 województwach, wyniesie przynajmniej 385 mln pockm (pociągokilometrów). Ta wartość może ulec zwiększeniu, wraz z otwieraniem nowych linii i jeśli samorządy zdecydują się uruchomić dodatkowe połączenia" - zaznaczyła.

Dodano, że z kontraktów wieloletnich 8 z 15 jest podpisanych na 10 lat, a większość pozostałych na 8 lub 6 lat.

Przewoźnik dodał, że od wejścia w życie nowego rozkładu jazdy (13 grudnia), otwiera on nowe połączenia np. w województwach: zachodniopomorskim, podkarpackim, lubuskim, lubelskim i podlaskim. W woj. małopolskim i śląskim zwiększa do 28 par pociągów dziennie liczbę połączeń na trasie Kraków – Katowice, z których część będzie realizowana nowymi składami typu Impuls. Firma pracuje nad programem inwestycji w tabor oraz własne zaplecza techniczne. Złożyła również wniosek o finansowanie do Krajowego Programu Odbudowy.

Spółka poinformowała, że zaudytowane wyniki finansowe będą opublikowane po pierwszym kwartale 2021 r.

Polregio, to największy przewoźnik kolejowy w Polsce pod względem liczby pasażerów, który obsługuje blisko 27 proc. z nich. W ciągu roku z usług Polregio korzysta ponad 88 mln pasażerów. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu, która posiada 50 proc. i jeden udział.

Spółka dodała, że czerwcu i wrześniu, w okresie poluzowania ograniczeń związanych z pandemią liczba osób korzystających z połączeń przewoźnika była na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu 2019 r.