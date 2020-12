Zapewnił też, że realizacja tych inwestycji pozwoli na podniesienie produktywności gospodarki, ochronę miejsc pracy i będzie istotnym instrumentem wspierającym rozwój gospodarczy w przyszłym roku.

Premier podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim we wtorek powiedział, że ze skutkami gospodarczymi epidemii Covid-19 będziemy walczyli przez długi czas po jej zakończeniu.

"Musimy walczyć o każde miejsce pracy. Dlatego tę walkę z kryzysem, walkę z Covid-19 toczymy wspólnie. Toczy ją rząd, samorządy, przedsiębiorstwa i obywatele. Wsparliśmy już firmy w ratowaniu miejsc pracy, a dzisiaj przedstawiamy rządowy program inwestycji lokalnych" - mówił Morawiecki. "W ramach tego funduszu inwestycji lokalnych w kilka miesięcy zaangażowaliśmy i jeszcze w najbliższym czasie będziemy angażować łącznie ponad 12 mld zł" - dodał.

Podkreślił, że cały program, 12 mld zł bezzwrotnego wsparcia, zostanie przeznaczony m.in. na realizację projektów infrastrukturalnych, edukacyjnych, cyfryzację.

Premier poinformował przy tym, że w ramach tych inwestycji ponad 6 mld zł trafiło już na konta samorządów i podał przykłady inwestycji realizowanych ze wsparciem funduszu inwestycji lokalnych.

"To 10 mln zł na nowoczesny blok operacyjny w szpitalu w Opocznie, to 7 mln zł na budowę przedszkola w Lesznie, to 4 mln zł na przebudowę oczyszczalni ścieków w gminie Niemcza, to 15 mln zł na kompleksową rozbudowę szpitali pomorskich, to także 24 mln zł na rozbiórkę i budowę dwóch wiaduktów drogowych w Koszalinie" - wymieniał premier.

Podkreślił, że inwestycje, które widać zza okien mieszkańców Polski są dla rządu strategiczne. "Skończyliśmy też z logiką Polski A, B, C. Polska ma się rozwijać równomiernie. To zwłaszcza w powiatach, gminach tych, które mniej środków potrafią pozyskać, rząd przeznacza największe fundusze na realizację głównie różnego rodzaju projektów infrastrukturalnych" - wskazał premier Morawiecki.

Jak dodał, te projekty pozwolą na podniesienie produktywności gospodarki i w krótkim terminie ochronią miejsca pracy.

"Nowe drogi nowe mosty, nowe wiadukty, obwodnice, zjazdy z autostrad i dróg ekspresowych to wszystko ma spowodować, że Polska będzie jeszcze bardziej przyjaznym miejscem dla przedsiębiorców. Przez to będą tworzone nowe miejsca pracy, a pracownicy będą mogli więcej zarabiać" - powiedział premier.

Morawiecki zapowiedział, że rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych będzie kontynuowany w przyszłych latach i będzie ukierunkowany na najbardziej palące potrzeby społeczności lokalnych, gmin i powiatów.

"Dlatego, wraz z miastami i miasteczkami do nowej fazy przygotowuje się też cała Polska gospodarka. Jestem przekonany, że tę fazą rozwoju gospodarczego będzie faza odbicia gospodarczego po Covid-19. Wraz ze szczepionkami mamy na to szansę już od II kwartału przyszłego roku" - powiedział szef rządu.

Jak dodał fundusz będzie istotnym instrumentem, który wesprze rozwój gospodarczy w przyszłym roku.

Również Mariusz Kamiński pozytywnie wypowiedział się o rządowym Fundusz Inwestycji Lokalnych. "To wielki strategiczny plan ożywienia gospodarczego zwłaszcza w Polsce B; Polsce często pomijanej. Wiążemy z nim ogromne nadziej to jest nasz plan strategiczny równomiernego rozwoju naszego państwa" - mówił Kamiński.

Minister wyraził też przekonanie, że projekt ten będzie doskonałym przykładem współpracy rządu z samorządem.

Kamiński poinformował, że w ramach funduszu wydzielony zostanie specjalny budżet dla wsi popegeerowskich. Jak przekazał rząd zamierza przeznaczyć na wsparcie tych miejscowości 250 mln zł. "Takich miejscowości, gmin jest kilkaset w Polsce. Są to z reguły bardzo biedne miejscowość, gdzie fundusze roczne, jakie lokalne miejscowości mogą przeznaczyć na inwestycje, są naprawdę skromne" - dodał minister.