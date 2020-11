Rekordowa oferta publiczna Allegro pokazała, że polska giełda jest miejscem, na którym spółki są w stanie pozyskiwać środki na rozwój. To również przejaw trwającej już od pewnego czasu tendencji wzrostu znaczenia na naszym rynku kapitałowym nowoczesnych branż – opartych na wiedzy, technologii. Rynek kapitałowy to nie tylko akcje. Niskie stopy procentowe stanowią zachętę do pozyskiwania środków dzięki emisji papierów dłużnych. Jakie są perspektywy rozwoju obu filarów naszego rynku kapitałowego? Czy może on być skutecznym sposobem na zdobywanie środków na inwestycje? Na ile będzie w stanie wesprzeć gospodarkę w wychodzeniu z kryzysu po pandemii?

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji debaty 26 listopada (czwartek) o godz. 11:00 na www.gazetaprawna.pl ; www.forsal.pl oraz na Facebooku gazetaprawna.pl.

Zagadnienia:

- Giełda - szybki i efektywny sposób pozyskiwania kapitału również w czasie kryzysu; przykłady Allegro, spółek technologicznych, czy również tradycyjne branże mogą liczyć na zainteresowanie inwestorów

- Jak wygląda sytuacja rynkowa od strony inwestorów instytucjonalnych: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych; jakie będzie i kiedy się ujawni znaczenie PPK

- Kondycja branży maklerskiej jako warunek pozyskiwania kapitału przez emitentów

- Rynek długu jako dodatkowe źródło wsparcia w dobie ograniczonego dostępu do kredytu – jak wyglądają realne możliwości pozyskania kapitału, wady i zalety, rola KDPW i Giełdy; „konkurencja” ze strony rządu, BGK, PFR – czy jest; „zielone obligacje” – czy już czas na nie?

- Rola instytucji rynkowych w zapewnieniu bezpieczeństwa, wiarygodności i wsparcia dla gospodarki; znaczenie Strategii na rzecz rozwoju rynku kapitałowego

Zaproszeni goście:

• Marek Dietl, prezes zarządu, Giełda Papierów Wartościowych

• Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers

• Rafał Lis, partner zarządzający, CVI Dom Maklerski

• Bartosz Margol, lider ds. rynków kapitałowych w PwC na Europę Środkowo-Wschodnią

• Maciej Trybuchowski, prezes zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

• Andrzej Rosłaniec, dyrektor Biura Maklerskiego, dyrektor departamentu private banking, Alior Bank

Redaktor prowadzący - Łukasz Wilkowicz, Dziennik Gazeta Prawna.