Co zrobić, gdy czasy nie sprzyjają wydawaniu firmowych pieniędzy i kupowaniu czterech kółek na własność? Nowe auto to nowe możliwości, by sprawniej robić swoje w biznesie, ale też inwestycja, z którą wiąże się wiele pytań.

Niezależnie od tego, czym zajmuje się nasza firma to w zdecydowanej większości przypadków potrzebujemy samochodu w codziennej działalności. Planując zakup auta firmowego warto dokładnie zastanowić się do czego będzie on tak naprawdę potrzebny. Czy jako architekt chcemy dojechać na spotkanie z Klientem lub prowadząc firmę cateringową musimy dostarczyć nasze produkty w odległe miejsce, czy też będziemy dojeżdżać do gabinetu lekarskiego, w którym przyjmujemy pacjentów. Dopasowanie samochodu do codziennych zadań, pozwoli dopasować wydatki do dostępnego budżetu i uniknąć zbędnych kosztów przy jego użytkowaniu.

Kolejny krok to wybór odpowiedniego sposobu finansowania. Wygoda, dostępność oraz korzyści podatkowe sprawiają, że leasing jest bardzo popularny i stanowi atrakcyjną alternatywę dla kredytu samochodowego.

Firma leasingowa poprzez swój know-how i wieloletnie doświadczenie we współpracy z Klientami reprezentującymi najróżniejsze branże, zawody i profesje, dokłada najwyższych starań, aby finansowanie inwestycji było dla Klientów proste i wygodne. – Odpowiednio dobrana struktura leasingu to m.in. wysokość udziału własnego, czas trwania umowy leasingowej oraz wysokość wartości końcowej pozwalająca na kalkulację miesięcznej raty leasingowej na atrakcyjnym poziomie dopasowanym do budżetu firmy – mówi Marek Jerzak, Expert – Product Development w ING Lease (Polska).

Dzisiaj przedsiębiorcy i właściciele firm szukają łatwych, prostych rozwiązań, będących w zasięgu ręki. Dlatego o atrakcyjności oferty stanowi także minimum formalności. Warto zwrócić uwagę na leasingowe programy uproszczone, takie jak np. ING Auto dla samochodów osobowych i dostawczych, gdzie Klient nie musi przedstawiać rozbudowanych wniosków i dokumentów finansowych. Z programu można skorzystać już od pierwszego dnia prowadzenia firmy. Co więcej, Klient ma okazję skorzystać z sezonowych promocji i ofert specjalnych. Jak na przykład z trwającej właśnie promocji „Rejestracja za 0 zł”, w ramach której ING Lease pokrywa koszt rejestracji nowego lub używanego samochodu osobowego lub dostawczego. Klient tym samym oszczędza ponad 300 zł – dodaje Marek Jerzak z ING Lease.

Klienci niezmiennie bardzo cenią swój czas Dlatego tak ważna jest szeroka dostępność oferty, począwszy od stacjonarnych placówek ING Banku Śląskiego w całej Polsce, poprzez sieć współpracujących Dealerów, jak również online – w systemie bankowości internetowej Moje ING oraz ING Business, gdzie Klient może złożyć wniosek o leasing w dowolnym dla siebie miejscu i czasie.