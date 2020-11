Z drugiej strony jest kilka ważnych elementów, o których należy pamiętać prowadząc swój interes globalnie. Mając klientów i partnerów na całym świecie jakoś trzeba się z nimi rozliczać. W tym miejscu pojawiają się dwa problemy, z jednej strony są to zmieniające się kursy walut, a z drugiej koszty przelewania środków, które mogą być znacząco większe niż transfer środków w kraju.

Jakie są twoje potrzeby przelewowe?

Prowadząc rozliczenia walutowe trzeba przede wszystkim zastanowić się, czy nasz biznes polega na wysyłce, czy otrzymywaniu płatności. Czasem jest to łączone, ale znacznie częściej, o ile oczywiście nie działamy w branży płatności, będziemy raczej przyjmować wpłaty niż je wysyłać, dlatego na tym zagadnieniu skupię się w tekście.

Jak przyjmować przelewy?

Chcąc przyjąć przelew należy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy: jeżeli środki trafią na konto prowadzone w innej walucie niż waluta przelewu, bank lub organizacja prowadząca rachunek automatycznie wymieni je na walutę rachunku. Może to brzmieć jak rozwiązanie naszych problemów. Byłoby nim, gdyby nie wiązało się z opłatą często sięgającą aż 5 proc. kwoty przelewu. Nie prowadzimy przecież biznesu, by 5 proc. z każdej płatności oddawać bankom. Ten sam problem co z przyjmowaniem przelewów, dotyczy także przyjmowania walutowych płatności kartą. W rezultacie warto się rozejrzeć za rachunkami w odpowiednich walutach. Możemy otworzyć je zarówno w naszym banku, jak i w firmach z branży fintech.

Co zrobić jak już mamy środki?

Gdy na kontach walutowych mamy już środki od naszych klientów i chcemy wymienić je na złotówki, by zapłacić faktury lub pracownikom znowu pojawia się problem kosztów. Mamy do wyboru kilka rozwiązań. Możemy zastosować metodę sprzed lat, czyli wypłacić, iść do kantoru, wymienić i wpłacić. Wymaga to jednak czasu, a operacje gotówkowe wcale nie są najtańsze. Część banków ma swoje kantory, które są znacznie korzystniejsze niż automatyczna konwersja walut w przelewie.

Na rynku działają również biznesy określane społecznościowymi platformami wymiany walut jak np. serwis Walutomat.pl lub kantorami internetowymi. Różnią się one metodą działania, ale mają jedną wspólną cechę – pozwalają bardzo korzystnie wymieniać walutę. Poziom kosztów w wyniku korzystania z takich biznesów przeważnie zamknie się w okolicach 0,2-0,3 proc. Czas realizacji transakcji w dobie ekspresowych przelewów w bankach liczony jest w minutach, a nie dniach, więc nie jest to wcale rozwiązanie zarezerwowane tylko dla osób mających dużo czasu.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Wspomniane podmioty z branży fintech pozwalają również na wiele innych udogodnień. Jednym z nich jest wysyłka przelewów zagranicznych, znacznie tańsza niż w bankach, co w przypadku usługi kosztującej nierzadko setki złotych jest istotną oszczędnością. Przy większej skali portale te często oferują również możliwość integracji naszego biznesu za pośrednictwem API i automatyzację pewnych procesów. Możemy sobie bowiem wyobrazić, że w przypadku sklepu przyjmującego bardzo dużo małych płatności nie będziemy każdej po kolei przelewać, a wiedząc jak szybko zmieniają się kursy walut nie zawsze chcemy czekać, szczególnie gdy pracujemy na niskiej marży.