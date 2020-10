Zgodnie z art. 137 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342), dalej „ustawa o PPK”, w przypadku podmiotów zatrudniających z sektora finansów publicznych obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK powstaje 1 stycznia 2021 r. Umowę o prowadzenie PPK podmioty te muszą zawrzeć najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r., co oznacza, że umowę o zarządzanie PPK muszą zawrzeć najpóźniej do 26 marca 2021 r. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, z punktu widzenia ustawy o PPK, możliwe jest zawarcie przez podmioty zatrudniające z sektora finansów publicznych umowy o zarządzanie PPK przed 1 stycznia 2021 r., ale najwcześniejszym dopuszczalnym terminem wejścia w życie tej umowy powinien być 1 stycznia 2021 r.

Do końca tego roku bez ustawy o zamówieniach publicznych

Do końca br., zgodnie z art. 4 pkt 4 obowiązującej obecnie ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „stare PZP”, do umów o zarządzanie PPK nie stosuje się tej ustawy. W wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych zwrócono uwagę, że zamawiający uwzględnia stan prawny obowiązujący w chwili udzielania zamówienia publicznego, czyli zawierania umowy o zamówienie publiczne. Oznacza to, że jeżeli w chwili zawarcia umowy o zarządzanie PPK zastosowanie ma nadal art. 4 pkt 4 starego PZP, to nie ma obowiązku stosowania tej ustawy.

Od nowego roku ważna wartość zamówienia

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowa ustawa z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), dalej „nowe PZP”, która nie zawiera analogicznego wyłączenia dotyczącego umów o zarządzanie PPK. Zgodnie z art. 7 ust. 2a ustawy o PPK, który również wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r., od tej daty do umów o zarządzanie PPK nie będzie stosować się nowego PZP tylko wtedy, jeżeli wartość zamówienia będzie mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 nowego PZP (139 tys. euro dla instytucji administracji centralnej i 214 tys. euro dla instytucji poniżej szczebla centralnego).

W razie zawarcia umowy o zarządzanie PPK 1 stycznia 2021 r. lub po tej dacie, jeżeli wartość szacunkowa zamówienia na zarządzanie PPK - ustalona zgodnie z przepisami nowego PZP – będzie mniejsza od progu unijnego, do udzielanego zamówienia nie będą miały zastosowania przepisy nowego PZP. Jeżeli natomiast, w odniesieniu do umowy o zarządzanie PPK zawieranej 1 stycznia 2021 r. lub po tej dacie, będzie istnieć obowiązek udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z procedurami określonymi w nowym PZP, zamawiający będzie musiał podpisać tę umowę po przeprowadzeniu postępowania na podstawie tej ustawy.

Ważne:

Podstawą do ustalenia wartości zamówienia na zarządzanie PPK będą składowe wynagrodzenia wykonawcy, określone zgodnie z art. 49 ustawy o PPK. Wskaźnik ten uwzględnia się wraz z danymi dotyczącymi uczestników PPK u danego zamawiającego (w szczególności ich liczbą oraz prognozowanymi wpłatami do PPK przez określony umową okres) - por.

https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/Wa-ne--Nowe-wyja-nienia-dotycz-ce-wdro-enia-PPK-w-sektorze-publicznym.html. [koniec Ważne]

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775.